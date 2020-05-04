В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

04.05.2020, 16:30, Разное

Немалое количество людей имеет аллергию на пыльцу дикорастущих растений. В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонное проявление от симптомов коронавируса.

В настоящий момент большинство жителей РФ находятся на самоизоляции, стараясь не покидать свои квартиры. В это же время за окнами активно просыпается природа, и начинают зацветать растения. Люди, выходя на улицу, начнут вдыхать пыльцу, отчего их самочувствие ухудшится. Во многом симптомы коронавируса похожи на аллергию, и как отличить одни от других, знают не все.

Виктор Малеев, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, перечислил главные симптомы COVID-19. Он напомнил, при вирусном заболевании человека преследует одышка, и он сталкивается с проблемой затруднённого дыхания. При аллергической реакции ощущается першение в горле, начинается насморк, глаза краснеют, и из них текут слёзы. Всё это может быть и при заражении опасным недугом, но данные симптомы должны сопровождаться также высокой температурой, болями в мышцах и беспричинной усталостью.

Медицинские работники рекомендуют воздержаться от прогулок близ цветущих растений и употребления фруктов, способных спровоцировать аллергию. Кроме того, чтобы избежать нежелательной реакции организма, нужно, приходя домой, принимать душ и проводить в помещении влажную уборку. Эффективно помогает домашняя система очистки воздуха. Если же симптомы начинают проявляться, следует принять лекарство, а при ухудшении состояния нужно обратиться к врачу.