Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за попытки морского вторжения

04.05.2020, 16:30, Новости дня

Каракас обратился в Совет безопасности ООН в связи с эскалацией насилия со стороны США и Колумбии после неудавшейся попытки морского вторжения в страну, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

«Венесуэла заявляет перед международным сообществом о новой агрессии наемников и террористов, организованной с территории Колумбии и планировавшейся агентами США, против мира, демократии и суверенитета Венесуэлы», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Ответственность за «опасные последствия этой волны провокаций и агрессии против венесуэльского народа» Каракас возложил на правительства президента США Дональда Трампа и президента Колумбии Ивана Дуке.

«Также Венесуэла обращает внимание генсекретаря и Совета безопасности ООН об этой эскалации, которая нарушает резолюции 42/9 Совета по правам человека и 74/138 Генассамблеи ООН против использования наемников как средства нарушения прав человека и препятствования осуществлению права народов на самоопределение, и которая осуществляется во время пандемии, игнорируя при этом призыв генсекретаря прекратить военные действия в мире», – говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что в результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны. Он также заявил, что один из задержанных – агент управления по борьбе с наркотиками США.

Колумбия и РФ прокомментировали попытку вторжения колумбийских боевиков в Боливарианскую Республику.