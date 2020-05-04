Звезда «Холостяка» Анастасия Ковалева рассказала, как изменила ее жизнь эпидемия коронавируса

04.05.2020, 16:30, Разное

Анастасия Ковалева, участвующая в борьбе за сердце стоматолога Антона Криворотова в «Холостяке», до проекта имела длительные отношения, но они рухнули из-за ее неготовности к семейному быту. Звезда шоу рассказала, как на ее жизни отразилась ситуация с коронавирусом.

Ковалева пришла на шоу, чтобы получить новый опыт, поскольку считает проект социальным психологическим экспериментом. Изначально она не планировала участвовать в «Холостяке», но, когда ее утвердили, сразу согласилась. С конкурентками в борьбе за сердце главного героя ей сложно дружить, но громких конфликтов между ними не было.

Пандемия коронавируса, призналась Ковалева в интервью «Телепрограмме», негативно отразилась на ее жизни. Многие проекты с ее участием стали на паузу, доходы значительно сократились и не перекрывают расходы, поэтому сбережения постепенно «тают». Однако звезда «Холостяка» надеться, что вскоре все станет на свои места.

Ковалева считает, что из-за пандемии серьезно может пострадать модельная индустрия. Большой популярностью уже сейчас пользуются анимационные модели, у которых армия поклонников многочисленнее, нежели у самых топовых звезд подиума. «Мир явно станет другим», – отметила участница «Холостяка», добавив, что не знает, «радоваться этому или бояться».