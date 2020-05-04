Меган Маркл и принц Гарри покупают еще один особняк, в котором будут жить с мамой герцогини Дорией: фотоэкскурсия

04.05.2020, 16:25, Разное

Меган Маркл и принц Гарри продолжают доказывать, что в Великобританию они возвращаться не собираются. Недавно сообщалось, что они приобрели дом в Малибу, который раньше принадлежал Мелу Гибсону, а теперь источник The Sun уверяет, что пара присмотрела еще один особняк в престижном районе Пасифик-Палисейдс по соседству с Беном Аффлеком и Томом Хэнксом. По данным издания, Меган и Гарри хотят, чтобы в одном с ними доме жила и Дория Рэгланд, мама герцогини. Так они смогут обеспечить ей должный уровень безопасности и приватности.

Как только карантин закончится, Гарри и Меган переедут в новый дом, и они хотят, чтобы Дория к ним присоединилась. Но она очень независимая и не хочет им мешать, поэтому для нее будут выделены отдельные апартаменты. Кроме того, для Меган мама – самый надежный человек и друг, она не доверяет большинству людей, за исключением небольшого круга семьи и друзей. У Гарри с Дорией прекрасные отношения, и он также поддерживает эту идею, – говорит источник The Sun.

Правда это или нет, мы узнаем скоро, так как в Лос-Анджелесе такие покупки скрывать трудно. Возвращаясь к особняку, он стоит 13 миллионов долларов. Так как дом расположен на возвышенности, с террасы и из окон открывается живописный вид на долину и океан – одно удовольствие в таком месте встречать рассветы и провожать закаты. В особняке имеется 6 спален, 6 ванных комнат, огромная кухня, кинотеатр, а на территории расположены бассейн, площадка для барбекю, огород и сад.