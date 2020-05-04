“Очень боимся”: главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в России

04.05.2020, 16:20, Разное

В Италии COVID-19 распространялся в регионах по-разному. На севере страны ситуация с коронавирусом была критической. Там было зафиксировано большое количество жертв и отсутствовало необходимое оборудование в больницах для лечения тяжелобольных. На юге страны эпидемия протекала мягче.

На вопрос журналистки, стоит ли ждать в России итальянский сценарий распространения инфекции, главный врач больницы в Коммунарке ответил отрицательно. В то же время Денис Проценко отметил, что власти и медики все равно боятся такого развития событий.

По словам специалиста, у каждой страны свой уникальный сценарий. Особенность ситуации с коронавирусом в России состоит в том, что Москва, являющаяся пунктом приема большинства прилетающих из-за границы россиян, смогла вовремя принять необходимые меры против распространения COVID-19 в регионах.

В интервью телеканалу “Россия 24” Денис Проценко рассказал и еще об одной черте. “Тяжелое течение с госпитализацией в реанимации не только пожилых пациентов, но и пациентов средней возрастной группы с переводом на искусственную вентиляцию легких – тоже, наверное, наша особенность”, – приводит его слова Life.ru.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Апр 2020 в 8:27 PDT

По последним данным, в России зарегистрировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших является в Москве – здесь инфекцию подхватил 74 401 гражданин. За весь период выздоровели 18 095 человек, скончались 1 356 пациентов.