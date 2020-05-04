 

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках “Самогонщиков”

04.05.2020, 16:20, Разное

В 1961 году на киностудии “Мосфильм” проходили съемки 18-минутного фильма “Самогонщики”. Для работы над кинолентой были приглашены Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин. По сюжету, герои должны были изготавливать самогон на продажу. Для спецэффектов пригласили пиротехника, который в один момент должен был произвести взрыв.

Когда режиссер дал команду, специалист выполнил свое задание. Но взрыв получился настолько сильный, что рядом находящегося Юрия Никулина контузило. О произошедшем на съемках актер рассказал своей жене, когда вернулся домой. “Сегодня фронт вспомнил!”, – цитирует актера портал “7 дней”.

Напомним, в юности Никулин прошел через войну. Он признавался супруге, что служба в армии его “сломала”, однако никогда не показывал вида. Юрий Владимирович неохотно вспоминал о войне. Даже сын и жена Никулина узнали о его военном прошлом из книги актера “Почти серьезно”. В ней же звезда советского кино рассказывал, что война научила его сходиться с разными людьми.



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