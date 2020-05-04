 

Пульмонолог Минздрава: До выхода на плато по коронавирусу в РФ еще далеко

04.05.2020, 16:16, Новости дня

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в РФ еще не было, до этой точки далеко, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», – сказал Авдеев, передает РИА «Новости».

По его словам, связано это может быть с тем, что россияне часто не соблюдают требования самоизоляции.

«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19», – подчеркнул Авдеев.

В то же время главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что низкая смертность от коронавируса в РФ объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражение и оперативно начинают лечение.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Всего в РФ COVID-19 диагностировали у 145 тыс. 286 человек, из них 1 тыс. 356 погибли, более 18 тыс. вылечились. 



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