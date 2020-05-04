Пострадавшим от коронавируса жителям Курганской области пообещали поросят или теленка

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04.05.2020, 16:10, Новости дня

Власти Курганской области пообещали раздать семенной картофель, двух поросят или теленка жителям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, а также малоимущим. О таких мерах соцподдержки сообщил в своем инстаграме губернатор Вадим Шумков.

“С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов. Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия”, – заявил губернатор.

По словам губернатора, для получения помощи гражданам нужно будет подтвердить, что они пострадали от эпидемии коронавируса и мер, которые российские власти предприняли из-за эпидемии, например, доказать, что их бизнес был закрыт или лишился заказов. Точные списки нуждающихся будут формироваться в органах соцзащиты по месту проживания. 

Курганская область – один из экономически неблагополучных регионов России, по уровню среднедушевого денежного дохода регион занимает 76-е место в России из 85 субъектов. В конце 2019 года среднедушевой денежный доход населения в Курганской области составлял лишь чуть более 24 тысяч рублей в месяц, при том что в среднем по Российской Федерации он превышал 40 тысяч рублей.

В Курганской области за все время эпидемии было обнаружено 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.​

Согласно недавнему опросу “Левада-Центра”, 48% россиян недовольны действиями президента и правительства по борьбе с эпидемией коронавируса: 30% считают их недостаточными, 18% – избыточными. Социологи также узнали о занятости россиян во время вынужденных нерабочих дней: меньше половины из опрошенных работают как обычно, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате. Только 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.

 



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