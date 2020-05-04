Родственники заключенных колонии в Ангарске пикетируют здание ИК и требуют сообщить, где их родные

04.05.2020, 16:10, Новости дня

Родственники осужденных, которые находились в исправительной колонии №15 в Ангарске во время бунта 10 апреля и его жесткого подавления, провели 4 мая одиночные пикеты у здания колонии и следственного изолятора №6 в Иркутской области. Они потребовали допустить адвокатов к их осужденным родственникам и сообщить о местонахождении пропавших родных, сообщил председатель правозащитной организации “За права человека” Павел Глущенко.

По словам Глущенко, на сегодня неизвестно местонахождение 54 человек (о пропаже нескольких десятков заключенных после бунта также сообщали и правозащитники). Их родственники и адвокаты неоднократно направляли в ГУ ФСИН официальные запросы с просьбой сообщить, где именно содержат этих людей, но ответа не получили.

“Родственники из Приморья обратились к нам вчера с жалобой на отказ предоставить информацию о здоровье заключенного, что несмотря на генеральную доверенность от осужденного. Отказ объяснили тем, что осужденный, находящийся в СИЗО-6, якобы против разглашения информации о своём здоровье. До бунта они эту информацию без проблем получали, – сообщил Глущенко. – Это частный случай среди десятков аналогичных. Тянут время, видимо, ждут, пока все травмы заживут”.

Пикетчики заявили, что будут продолжать пикетировать колонию и здание СИЗО до тех пор, пока ФСИН не ответит на их запросы и не допустит до осужденных адвокатов.

Бунт в ИК-15 в Ангарске, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После избиения он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение, но сотрудники ФСИН его избили снова. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. Ещё одной версией бунта заключенных правозащитники называют ужесточение режима: после ввода режима самоизоляции в Иркутской области заключенным запретили любые встречи с родственниками и передачи.

Пресс-служба ФСИН по Иркутской области озвучила свою версию бунта: осужденные колонии первыми на сотрудника учреждения. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью “Российской газете” позже заявил, что бунт колонии в Ангарске “срежиссировали извне”, а проплаченные правозащитники “раскачивают ситуацию в массмедиа”.

Известно, что под завалами сгоревшей постройки после пожара обнаружили тело одного из осуждённых. Ранее осуждённые заявляли о двух погибших, во ФСИН эту информацию не подтверждали и говорили, что умерших нет.

Девять заключенных, пострадавшие во время подавления бунта, были отправлены с травмами в медицинский изолятор. Судьба еще более полусотни человек, по словам их родных, неизвестна.