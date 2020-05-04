 

Евгению Медведеву и Алину Загитову включат в состав сборной России на следующий сезон

04.05.2020, 16:09, Разное

Появилась официальная информация о том, что Евгению Медведеву и Алину Загитову включат в состав сборной РФ на следующий сезон. Фигуристки смогут участвовать в соревнованиях, защищая российский флаг, о чём пояснил Валентин Писеев.
Почетный президент федерации фигурного катания РФ частично озвучил список членов национальной сборной. Спортивный чиновник отметил, Евгению Медведеву и Алину Загитову нельзя не включить в состав коллектива, особенно учитывая их заслуги. В 2015 году на олимпийских играх в Южной Корее первая заработала серебряную награду, а вторая уехала с соревнований с золотой медалью. Этого нельзя недооценивать. Кроме того, отметил Валентин Писеев, в скором времени правила данного вида спорта будут изменены, и участие опытных спортсменок окажется не лишним. При этом он подчеркнул, на самом деле в подготовленном составе нет никаких сюрпризов. В нём присутствуют молодые дарования, на которые возлагаются надежды, речь идёт о воспитанниках тренера Этери Тутберидзе. Кроме того, на лёд выйдет Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года.

Данное решение поддержали не все поклонники фигурного катания. По их мнению, Евгению Медведеву и Алину Загитову не следовало добавлять в число участников состава национальной сборной на следующий сезон, поскольку их главные спортивные достижения уже позади. Обе тренируются недостаточно интенсивно, и их мотивация вызывает сомнение. Лучше, считают фанаты, дать шанс более молодым, чья техника отличается сложностью построения композиций.



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