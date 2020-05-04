 

США и Великобритания начнут торговые переговоры 5 мая

04.05.2020, 16:02, Новости дня

Торговые переговоры между Великобританией и США, нацеленные на достижение «амбициозного соглашения о свободной торговле», начнутся во вторник и будут проводиться в режиме видеоконференции, сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Обе стороны выразили стремление достичь прогресса как можно скорее, так что мы с нетерпением ждем двухнедельных конструктивных переговоров, – рассказал представитель Джонсона журналистам. – Мы хотим заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с нашим самым крупным единичным торговым партнером».

Напомним, что в январе Великобритания вышла из Евросоюза и теперь обсуждает будущие условия торговли с Брюсселем и другими крупными экономиками мира.



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