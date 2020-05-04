 

Названы 7 автопроизводителей, отказавшихся поднимать цены в РФ, несмотря на пандемию коронавируса

04.05.2020, 15:53, Разное

Из-за пандемии коронавируса многие автоконцерны решили повысить стоимость своих машин на российском рынке. В среднем, по итогам апреля, подорожание составило от 1 до 11% в зависимости от автомобильного бренда. Тем не менее, некоторые компании всё равно не изменили цены даже в период вспышки заболевания для поддержки и рынка, и своих клиентов.
Представители BMW AG в РФ еще в марте сообщили, что не планируют изменять цены на свою продукцию. При этом, даже стоимость импортных автомобилей осталась на прежнем уровне. Изменения впоследствии коснулись только тех экземпляров, которые были выпущены с 1 апреля. Что касается Lexus, то представители бренда пообещали не изменять ценовую политику по крайней мере до конца нынешнего года. Более того, доступны все специальные предложения вроде трейд-ин. Toyota также решила следовать аналогичной стратегии еще в середине апреля. Руководство Chery заверили российских покупателей, что стоимость их транспортных средств в ближайшее время не вырастет. Таким образом, они хотят максимально долго удерживать цены, несмотря на кризис, пишет издание «ГлобалМСК».

Чешская компания Skoda сохранила стоимость компактного лифтбека нового поколения Rapid, а вот другие модели вполне могут подорожать. В случае с Lada цены на продукцию были повышены лишь на 1% в начале прошлого месяца. Представители российского автоконцерна уверяют, в ближайшее время подорожаний больше не ожидается. В заключении, компания Isuzu хочет продать все экземпляры пикапа D-Max, выпущенные в 2019 году, по старой стоимости.



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