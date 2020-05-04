 

Дмитрий Песков рассказал о запланированных на 9 мая мероприятиях с участием Владимира Путина

04.05.2020, 15:53, Разное

Участие главы РФ Владимир Путина в памятных торжествах 9 мая по случаю 75-летия победы в ВОВ не будет массовым. Об этом пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Владимир Путин 9 мая намерен возложить цветы к Вечному огню и обратиться к населению РФ по случаю памятной даты. Мероприятие не окажется массовым, отметил дипломат, никаких нарушений эпидемиологического характера со стороны главы государства не будет, потому как все организуют с соблюдением социальной дистанции. Российский президент по-другому поступить в этот праздник просто не мог, добавил представитель Кремля.

В нынешнем году в РФ отметят 75-летие победы во Второй мировой войне СССР над странами «оси». Во многих государствах были запланированы публичные масштабные мероприятия в связи с юбилейной датой, особенно это касалось РФ, но из-за пандемии коронавируса в празднование внесли изменения. Президент государства Владимир Путин в середине апреля после совещания с членами Совета безопасности принял решение перенести дату проведения парада на время после 9 мая.



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