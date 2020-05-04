США заявили о попытках РФ и Китая «использовать коронавирус в своих интересах»

04.05.2020, 15:48, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что РФ и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.

«К сожалению, РФ и Китай пользуются уникальной ситуацией, чтобы продвигать свои интересы. РФ предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать ее для того, чтобы посеять раздоры между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации», – сообщил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

При этом Эспер выразил надежду, что «помощь Москвы Италии была полезной». Кроме того, он предположил, что «структуры итальянской национальной безопасности останутся бдительными до тех пор, пока российский контингент останется на вашей территории».

Также министр обороны США заявил, что кое-кто может пытаться использовать пандемию и связанные с ней экономические вызовы для того, чтобы инвестировать в стратегически важные отрасли промышленности и инфраструктуры других стран. По его мнению, это способно оказать долгосрочное влияние на обеспечение безопасности. Эспер, в частности, предостерег от опасности создания китайской телекоммуникационной компанией Huawei пятого поколения сетей мобильной связи.

«Huawei и 5G являются важным примером этой вредоносной деятельности со стороны Китая. Это может нанести ущерб нашему союзу. Зависимость от китайских поставщиков 5G, например, может сделать ключевые системы наших партнеров уязвимыми для отключения, манипуляции и шпионажа», – подчеркнул он.

Ранее Эспер заявил, что Китай якобы скрывает информацию о коронавирусе. В связи с этим, по мнению главы Пентагона, следует усилить давление на Пекин, чтобы заставить его сотрудничать.

Отметим, что издание La Stampa прежде критиковало помощь со стороны Москвы. По мнению газеты, 80% поставленной Россиейтехники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции». Посольство РФ в Италии назвало статьи газеты некорректными и дезинформирующими.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за вбросами в газете La Stampa о якобы «ненужности» российской помощи стоит британская компания.