Фесенко: Движущая сила партии мэров – Филатов и Корбан, они хотят выйти на уровень страны. Тут у них потенциальный конфликт с Кличко

04.05.2020, 15:42, Новости дня

Большую партию мэров в Украине не удается создать, потому что главы городов принадлежат разным партиям и не имеют желания идти в один партийный колхоз. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко.

“Инициатор создания партии мэров вовсе не [мэр Киева] Виталий Кличко. Он, как лидер Ассоциации городов Украины, конечно же, хочет быть во главе проекта. Но движущая сила этого объединения – мэр Днепра Борис Филатов и [экс-глава партии “УКРОП”] Геннадий Корбан. Они в 2015 году создавали “УКРОП”, но потеряли контроль над партией и сейчас предпринимают вторую попытку. Они хотят выйти на общенациональный уровень, стать лидерами партийного проекта. И тут у них потенциальный конфликт с Кличко”, – отметил политолог.

По его словам, в Украине уже предпринимались попытки политического объединения мэров городов.

“Сама по себе идея не новая. В 2006 году мы пытались реализовать подобный проект и столкнулись с нежеланием большинства мэров влезать в партийные разборки, а тем более в конфликты с центральной властью. Напомню, экс-президент Виктор Янукович загонял мэров в одну партию. Чем закончилось? Как только Януковича не стало, все разбежались. Еще одна похожая история случилась в прошлом году на парламентских выборах. Когда собрать многих мэров не удалось, инициаторы проекта – [мэр Харькова Геннадий] Кернес, [мэр Одессы Геннадий] Труханов и несколько мэров небольших городов присоединились к “Оппоблоку”. Я со скепсисом отношусь к возможности создания партии мэров. Никто не хочет играть под чужим руководством и в чужих интересах. Новый проект, возможно, будет реализован. Но, как и предыдущие подобные инициативы, не получит большого развития. Большую партию мэров не удается создать по простой причине – часть мэров принадлежат разным партиям и, в принципе, у них нет особого интереса идти в один партийный колхоз”, – подчеркнул Фесенко.

От отметил, что подтолкнуть мэров к объединению может установление пятипроцентного проходного барьера для партий на предстоящих местных выборах.

“Сейчас мэров может убедить поиграть в этот проект инициатива “Слуги народа” о введении пятипроцентного проходного барьера для партий на местных выборах. Это рискованная, сомнительная и даже ошибочная инициатива. Она была понятна в прошлом году, когда рейтинги “Слуги народа” были достаточно высокими. Но осенью ситуация может измениться, и не в пользу “слуг”. Тогда сложится опасная ситуация, когда в русскоязычных регионах большинство получат ОПЗЖ, на западе – “Европейская солидарность”, “Свобода” и, может, немного “Голос”. Для мэров от малых, внепарламентских партий и беспартийных останется единственный выход – объединяться. Но тогда они станут еще одной оппозиционной силой. И “Слуга народа” останется в одиночестве. Поэтому надо отказаться от этого сценария, наоборот, снизить избирательный барьер и дать возможность как можно большему числу партий баллотироваться на местных выборах”, – резюмировал Фесенко.

По информации “ZN,UA”, на прошлой неделе состоялась онлайн-конференция по созданию партии мэров. Как утверждают источники издания, одним из инициаторов проекта стал мэр Киева Виталий Кличко, в переговорах участвовали представители бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, мэр Днепра Борис Филатов и мэры других крупных городов.