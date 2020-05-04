Послы стран G7 предупредили, что Украина потеряет поддержку в случае нарушения независимости антикоррупционных органов

04.05.2020, 15:42, Новости дня

Послы стран “Большой семерки” в Украине заявили, что Киев потеряет поддержку международного сообщества в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.

Совместное заявление стран G7 опубликовано в Twitter 4 мая.

В нем сказано, что входящие в G7 США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, а также ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные органы Украины и “их преданность делу борьбы с коррупцией на самых высоких уровнях”.

“Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое нарушало бы независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества”, – отметили дипломаты.

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— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 4, 2020

Заявление G7 появилось на фоне активизации рассмотрения в Верховной Раде законопроектов №3133 и №3180, которые касаются деятельности Национального антикоррупционного бюро. Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко из “Европейской солидарности”, Антонина Славицкая из “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Дмитрий Лубинец из группы “За майбутнє” и Андрей Николаенко из “Батьківщини”. Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа из “Слуги народа” – Александр Качура и Александр Дубинский. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника.

28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал. В НАБУ отметили, что нормы законопроекта №3133 противоречат закону “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. “НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа”, – сказано в опубликованном в Facebook заявлении бюро.

По данным “Европейской правды”, на прошлой неделе глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил Офису президента письмо, в котором предупредил, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник. Директор НАБУ обещал уйти с должности, когда осознает, что “выполнил свою миссию”.