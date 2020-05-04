Сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине

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04.05.2020, 15:42, Новости дня

Сервис доставки еды Uber Eats 3 июня прекратит работы в Украине, сообщили “Бабелю” в пресс-службе компании.

В компании проинформировали, что такое решение приняли после тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды. Компания перенаправит свои ресурсы на рынки в других странах, где Uber Eats растет значительно быстрее.

“Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру”, – отметили в компании.

Uber Eats – это платформа для доставки еды, созданная американской компанией Uber. На сайте Uber Eats сказано, что сервис работает более чем в 40 странах. В Украине он появился в феврале 2018 года и представлен в шести городах – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Виннице. 

В компании подчеркнули, что решение о закрытии сервиса Uber Eats в Украине не коснется приложение для вызова такси Uber. Сейчас такси Uber доступно в семи украинских городах: кроме перечисленных выше, еще в Запорожье. 

Во время визита в США в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с исполнительным директором Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи и обсуждал с ним перспективы увеличения капиталовложений компании в Украине. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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