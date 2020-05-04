Пыль может оказаться источником устойчивости бактерий к антибиотикам

04.05.2020, 15:35, Разное

Бактерии часто обмениваются участками ДНК. Эти участки могут содержать гены устойчивости к антибиотикам. Ученые из Северо-Западного Университета проверили, могут ли гены антибиотикорезистентности бактерий домашней пыли передаваться более опасным микроорганизмам. Результаты исследования они опубликовали в журнале PLoS Pathogens.

Раньше ученые уже обнаруживали антибиотикорезистентные бактерии в домашней пыли. Но старые исследования не проливали свет на то, может ли их устойчивость к антибиотикам передаваться болезнетворным бактериям.

Ученые проанализировали образцы пыли из 43 общественных зданий. Более четверти генов антибиотикорезистентности изученных бактерий были в активной форме, то есть были готовы к передаче другим микробам.

Результаты указывают на то, что в помещениях, где больше устойчивых бактерий в пыли, выше риск заражения антибиотикорезистентными «супербактериями». Происходит ли это на самом деле, пока неизвестно.

«Эти данные сами по себе не значат, что антибиотикорезистентность становится тяжелее. Это просто еще один фактор риска», – объяснила ведущий автор исследования Эрика Хартманн (Erica Hartmann).