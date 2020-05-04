Громкие премьеры и любимые фильмы: что посмотреть на канале “Россия 1” перед Днем Победы

04.05.2020, 15:35, Новости дня

Телеканал "Россия 1" подготовил для своих зрителей специальную программу на майские праздники. Вас ждут громкие премьеры, лучшие концерты, любимые фильмы о Великой Отечественной войне и не только!

В понедельник начнется показ сериала "Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка. В нем снялись звезды отечественного кинематографа: Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Светлана Крючкова и многие другие. Дело происходит в послевоенной Одессе, где действует жестокая безжалостная банда, который руководит немецкий шпион Академик. Смотрите "Ликвидацию" в понедельник в 18:25, а со вторника по четверг в 17:30.

Вечером 4 мая зрителей ждет продолжение нового военного остросюжетного сериала "Черное море". Картина рассказывает о противостоянии советских контрразведчиков и немецких диверсантов в Новороссийске в 1944-м. В главных ролях Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Евгений Миллер и другие.

В понедельник ночью не пропустите заключительные серии картины "Истребители", посвященной героям неба. А 5 мая в 1:30 начнется показ военной драмы "Истребители. Последний бой". Фильм посвящен жизни смешанного летного полка, в котором служат не только мужчины, но и отважные летчики-женщины.

7 мая в 21:20 телеканал покажет "Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой". "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Нежность", "Старый клен", "Как молоды мы были". "Трус не играет в хоккей", "Надежда" – музыкальная биография Пахмутовой насчитывает свыше 400 песен, которые знает и поет вся страна. В концерте приняли участие Денис Мацуев, Лев Лещенко, Сергей Полунин, Анна Нетребко, группа "Любэ", Кубанский казачий хор и многие другие.

Сразу после концерта состоится премьера документального фильма Андрея Медведева "Великая неизвестная война". Журналист расскажет о том, кто стоял за Гитлером и кто привел его к власти, кто финансировал фашизм, а также кому и для чего была нужна агрессивная, милитаризированная и антибольшевистская Германия. И главный вопрос — кто заработал на Второй мировой войне.

Проведите выходные вместе с телеканалом "Россия 1"!