Выйти из самоизоляции без стрессов: советы психолога

04.05.2020, 15:35, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявил о том, что ряд ограничений из-за коронавируса может быть снят уже 12 мая. Однако, отметила она, постепенное снятие карантинных мер, или, напротив, их усиление будет зависеть исключительно от поведения самих граждан.

"Есть правила эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим — постепенно снимаем", — сказала Попова.

Постепенно выходить из режима самоизоляции надо и в психологическом плане, и в плане активности в социуме.

Главный клинический психолог Минздрава РФ Владимир Зинченко подготовил рекомендации, чтобы минимизировать возможные негативные последствия возвращения в активную жизнь.

Прежде всего, отношение к снятию ограничений должно быть разумным. Первое время нужно продолжать соблюдать профилактические меры и не пытаться за один день посетить все места, о которых вы мечтали во время самоизоляции.

Лучше всего составить индивидуальный график и самоорганизоваться. Плавный поэтапный выход в социум позволит избежать стресса от резко обрушившихся на человека социальных контактов и профессиональных задач, от которых человек мог отвыкнуть.

Не стоит переоценить собственные возможности и в физическом плане, даже если кажется, что у вас много энергии и сил.

На самом деле, тонус мог снизиться в течении самоизоляции и легко можно переоценить собственные возможности, отмечается в публикации на сайте Минздрава.

Гиподинамия, которая свойственна всем, кто оказался в ситуации снижения активности, приводит также к снижению тонуса, повышению стресса и тревожности, поэтому полезны прогулки на воздухе, пробежки и другие виды полезного спорта.

Кроме того, стоит подготовиться и к перестройке с виртуального общения на реальное, ведь столкнуться придется вновь с реальными эмоциями людей, которые могли по-разному переживать самоизоляцию.

Это, в свою очередь, потребует и сдержанности, и эмпатии по отношению к другим людям.

Владимир Зинченко также напоминает, что позитивный выход из любого кризиса зависит от того, какие новые полезные умения человек смог из него вынести и насколько готов верить в то, что лучшее впереди.