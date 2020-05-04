Sentix: настроения инвесторов в еврозоне немного улучшились в мае

04.05.2020, 15:35, Новости дня

Настроения инвесторов в еврозоне незначительно улучшились в мае, но оценка текущих условий достигла рекордно низкого уровня, поскольку экономика блока страдает от последствий пандемии коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Sentix.

Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в мае повысился до -41,8 пункта с -42,9 пункта в апреле.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост индикатора до -33,5 пункта.

Индекс, отражающий оценку текущей ситуации, снизился четвертый месяц подряд, достигнув рекордно низкой отметки -73 пункта по сравнению с -66 в апреле.

В то же время индекс ожиданий инвесторов вырос до -3 пунктов с -15,8 в апреле. Инвесторы полагают, что экономика еврозоны начнет восстанавливаться по мере смягчения ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

В Германии, крупнейшей экономике блока, оценка текущей ситуации также упала до рекордно низкого уровня, но ожидания улучшились.

Sentix опросил 1213 инвесторов в период с 30 апреля по 2 мая.

Данные IHS Markit показали в понедельник, что производственный сектор еврозоны в прошлом месяце пережил резкий спад деловой активности, поскольку меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию предприятий и падению спроса.

Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в апреле упал с мартовского уровня 44,5 до 33,4 пункта. Значение индикатора оказалось минимальным с начала исследований в середине 1997 года.