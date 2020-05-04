 

Психолог Дарья Кондратова рассказала о пользе эгоизма

04.05.2020, 15:30, Разное

Стало известно, что от эгоизма человек может не только страдать. Психолог Дарья Кондратова пояснила о пользе данной черты характера в её здоровых проявлениях.
Специалист отметила, во все времена общество ценило тех, кто склонен к самопожертвованию и может работать, не требуя награды, на благо других. Такие люди заслуживают уважения, но далеко не каждый способен на личностные поступки. Тем не менее, это не следует рассматривать с негативной стороны. Кондратова отметила, даже поверхностной оценки достаточно, чтобы понять – в проявлении эгоизма много пользы и для окружающих. Например, человек, стремящийся в первую очередь всё сделать для себя, в случае успеха испытывает удовлетворение, а потому в нём не накапливается негативная энергия, готовая выплеснуться на окружающих. На протяжении многих лет было не принято говорить вслух, что люди хотят чего-то не для окружающих, страны и правительства, а для себя. В то же время, далеко не все способны жить с такой внутренней философией и нуждаются в небольших победах, среди которых – успех, высокие доходы или счастье детей и родителей.

Психолог констатировала, многие люди не задумываются о своих действиях, но если бы обратили внимание на свои действительные желания, они бы увидели, как положительно изменится их жизнь после реализации планов. В месте же с ними к человеку придёт и внутренне спокойствие, которое тот сможет распространить на других. Став примером для окружающих, являясь эгоистом, он поможет и тем наконец-то добиться желаемого. В этом и заключается личный вклад в общество каждого индивидуума, даже если он в первую очередь думает лишь о себе, пишет “Слово и Дело”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Шаповалов: ни один оппозиционер не поддержал удерживаемых в Ливии россиян

30.04 / В Сети появился первый тизер мистического сериала Дмитрия Глуховского «Топи»

01.04 / Настоящие истории на большом экране: вы рассказываете, IQOS снимает кино

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

23.04 / Флагман Vivo iQOO Neo 3 5G оценен в 380$

03.05 / “Беспомощный”: стало известно о сокрушительном провале Зеленского

22.04 / Патриарх в розовом выйдет на полмиллиарда дороже

27.03 / Анфиса Чехова из-за пандемии коронавируса оказалась на грани банкротства

20.04 / Число умерших от коронавируса в Москве выросло

29.04 / Стоимость iPhone 12 может оказаться рекордно низкой со времен выхода iPhone 11

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска