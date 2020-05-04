Психолог Дарья Кондратова рассказала о пользе эгоизма

04.05.2020, 15:30, Разное

Стало известно, что от эгоизма человек может не только страдать. Психолог Дарья Кондратова пояснила о пользе данной черты характера в её здоровых проявлениях.

Специалист отметила, во все времена общество ценило тех, кто склонен к самопожертвованию и может работать, не требуя награды, на благо других. Такие люди заслуживают уважения, но далеко не каждый способен на личностные поступки. Тем не менее, это не следует рассматривать с негативной стороны. Кондратова отметила, даже поверхностной оценки достаточно, чтобы понять – в проявлении эгоизма много пользы и для окружающих. Например, человек, стремящийся в первую очередь всё сделать для себя, в случае успеха испытывает удовлетворение, а потому в нём не накапливается негативная энергия, готовая выплеснуться на окружающих. На протяжении многих лет было не принято говорить вслух, что люди хотят чего-то не для окружающих, страны и правительства, а для себя. В то же время, далеко не все способны жить с такой внутренней философией и нуждаются в небольших победах, среди которых – успех, высокие доходы или счастье детей и родителей.

Психолог констатировала, многие люди не задумываются о своих действиях, но если бы обратили внимание на свои действительные желания, они бы увидели, как положительно изменится их жизнь после реализации планов. В месте же с ними к человеку придёт и внутренне спокойствие, которое тот сможет распространить на других. Став примером для окружающих, являясь эгоистом, он поможет и тем наконец-то добиться желаемого. В этом и заключается личный вклад в общество каждого индивидуума, даже если он в первую очередь думает лишь о себе, пишет “Слово и Дело”.