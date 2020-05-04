«Живу бедно и экономно»: Актриса Валентина Титова вынуждена выживать в самоизоляции на 10 000 рублей в месяц

04.05.2020, 15:30, Разное

Российская актриса Валентина Титова пояснила о своей дочери, жизни в Москве на карантине, пенсии и другом. Как призналась знаменитость, ей приходится «жить бедно и экономно», довольствуясь 10 000 рублей в месяц.

Рассказывая о жизни в самоизоляции, Валентина Титова согласна с вводимыми властями мерами и положительно относится к ним. Всем, кто имеет обратное мнение, актриса порекомендовала переселиться в пустое поле, построить там хижину. Жесткие правила нужны для тех, кто себе позволяет существовать отдельно от мер безопасности, но таковых лиц лучше вообще выселять из Москвы, говорит актриса, а при подобных шагах всю сложность ситуации осознают и другие.

Комментируя высказывания коллег касательно отсутствия денег в условиях пандемии, Валентина Титова заявила, что тоже не располагает большими материальными средствами. Ее пенсия составляет 20 000 рублей, половину из которых ей приходится отдавать в качестве квартплаты. На оставшуюся сумму знаменитость вынуждена жить, но она не отчаивается, потому как привыкла к экономии и прежде уже сталкивалась с бедностью.

Когда завершится карантин, Валентина Титова намерена отправиться на свою дачу в Греции к дочери и внучке, где те находятся в настоящее время. По словам актрисы, в доме для каждого предусмотрена отдельная комната, а ее присутствие рядом успокаивает близких.