Минобрнауки рассказало о проведении выпускных в вузах

04.05.2020, 15:30, Новости дня

Вузы РФ самостоятельно примут решение о проведении выпускных исходя из ситуации с коронавирусом, так как это не регламентируется законодательством, заявили в Минобрнауки.

«Решение о проведении торжественной церемонии вузы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Данная ситуация не регламентируется законодательством РФ об образовании», – говорится в ответе Минобрнауки, опубликованном в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

В ведомстве отметили, что в целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся вузы должны принимать все меры санитарной безопасности.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что новый учебный год в российских вузах начнется с 1 сентября.

В апреле Фальков заявил, что Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.