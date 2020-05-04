Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note9 получат обновление графической оболочки до UI 2.1

04.05.2020, 15:30, Разное

Появилась информация, что владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note9 получат обновление графической оболочки до UI 2.1. Флагманы 2018 года попали в список поддерживаемых аппаратов и уже вскоре обзаведутся расширенным функционалом.

На протяжении некоторого времени в руководстве Samsung не могли определиться, осуществлять ли у смартфонов Galaxy Note9 и S9 обновление графической оболочки до последней актуальной версии UI 2.1. В южнокорейском офисе несколько раз меняли решение, то объявляя о будущих планах, то опровергая их. Тем не менее, недавно стало известно, эти модели всё же получат самую свежую прошивку, о чём свидетельствовали испытания пакетов. Всего подготовлено два варианта – один предназначен для рынка Европы, другой для введения в Южной Корее. Кроме того, модератор официального сообщества бренда Samsung Members уточнил, когда следует ожидать нововведений. По имеющейся информации, уже в июне должен состояться релиз для домашнего рынка, а в других странах это произойдёт позднее, но каких-то ориентиров не указано.

Отмечается, обновление графической оболочки до UI 2.1 добавляет устройствам более развитый функционал. Речь идёт о таких возможностях, как съёмка видео фронтальной камерой с разрешением 4K на скорости 60 кадров в секунду, “профессиональный” режим видео, поддержку опций Music Share и Quick Share, а также владельцам аппаратов станут доступны новые AR-эмодзи.