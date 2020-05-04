Улицу в Риге предложили переименовать в честь Немцова

04.05.2020, 15:16, Новости дня

На портале инициатив начался сбор подписей за переименование рижской улицы Антонияс, где находится российское посольство, в улицу имени российского политика Бориса Немцова.

Сбор подписей ведется на портале инициатив Manabalss.lv. Если авторам инициативы удастся собрать 10 тыс. подписей, то документ будет передан на рассмотрение сейма Латвии.

К 15.40 понедельника под инициативой подписались 94 человека.

В феврале городской совет Праги принял решение переименовать площадь Pod kastany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.