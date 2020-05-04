Криштиану Роналду удивил маму роскошным подарком за 100 тысяч евро

04.05.2020, 15:10, Разное

Вчера, 3 мая, в Португалии праздновали День матери. О теплом отношении Криштиану Роналду к своей маме Долорес известно на весь мир: он часто одаривает ее дорогими подарками, приглашает на все важные церемонии награждения, осыпает словами любви и благодарности в интервью и бросает все дела и мчится к ней, если появляется угроза ее здоровью. Неудивительно, что Криштиану воспользовался лишним поводом порадовать маму в ее праздник: один из самых востребованных и богатых футболистов мира подарил Долорес автомобиль Mercedes GLC Coupe, стоимость которого составляет около 100 тысяч евро.

Долорес поделилась снимком с подарком в Instagram: на фото она стоит с букетом в гараже на фоне нового мерседеса, перевязанного красной подарочной лентой.

Спасибо моим детям за подарки, которые я получила сегодня. С днем матери! – написала Долорес в социальных сетях.

Напомним, в начале марта иностранные СМИ сообщили о госпитализации матери нападающего “Ювентуса” Криштиану Роналду, 65-летней Долорес Авейро. Рано утром у нее случился инсульт, но благодаря оперативной помощи медиков удалось добиться ее стабильного состояния. Криштиану в тот момент рядом с матерью не было: вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и старшим сыном Роналду он находился в Турине, куда вылетел на матч “Реал Мадрида” и “Барселоны”. Как только ему сообщили эту новость, он сразу же вылетел в Мадейру на частном джете и направился в больницу прямиком из аэропорта. Позже он написал на своей странице в Twitter:

Спасибо за все ваши сообщения со словами поддержки для моей мамы. Сейчас ее состояние стабильное, но она все еще находится в больнице. Я и моя семья хотели бы поблагодарить персонал больницы за помощь и уход за ней, а также попросить всех соблюдать наше право на частную жизнь в это время

По данным португальских СМИ, Долорес провели экстренную операцию – тромбэктомию.

Однако это не единственные проблемы со здоровьем Долорес. В феврале прошлого года она стала гостьей эфира телеканала Portuguese TV, где неожиданно для всех объявила о том, что борется с тяжелой болезнью. У нее случился рецидив рака молочной железы.

Мне была проведена еще одна операция на груди в Мадриде, потом радиотерапия, так что пока я борюсь за свою жизнь. Никто об этом не знал.

Впервые этот страшный диагноз Долорес был поставлен в 2007 году, и ей также пришлось пройти через операцию и радиотерапию. К счастью, лечение закончилось победой, и в благодарность Криштиану пожертвовал больнице в Мадейре, в которой лечилась его мать, 100 тысяч фунтов стерлингов на строительство онкологического центра.