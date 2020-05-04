Компания Oppo начала обновлять свои смартфоны до Android 10 и в России

04.05.2020, 15:09, Разное

Компания Oppo опубликовала список гаджетов которые вскоре начнёт обновлять до Android 10. Расписание рассылки пакетов указывает, последняя версия мобильной операционной системы будет доступна и для пользователей в России.

В настоящее время многие производители мобильных устройств уже обновили версию операционной системы до самой актуальной, а именно Android 10. Лишь компания Oppo отстала, подготавливая для новинки фирменную оболочку ColorOS 7. Тем нем не менее, период ожидания завершен, и пакеты для перехода на новую ОС начали рассылать владельцам аппаратов. В РФ также пройдёт смена устаревших пакетов. Как и для других стран, этот процесс окажется поэтапным и будет зависеть от конкретной модели. В текущем месяце обновленные драйвера получат смартфоны Oppo F9 и F9 Pro, Oppo2 Z, Reno, Reno 10x, Reno Z и Reno2, Find X, R17 Pro и RX17 Pro. В июне придёт очередь моделей Oppo A5 2020 и A9 2020, а также F7 и F7 128 ГБ. В августе же обновления дождутся россияне, владеющие аппаратом Oppo A91.

Кроме того, не так давно стало известно, что оболочка ColorOS для операционной системы Android стала самой распространённой среди пользователей мобильных устройств, опередив MIUI от Xiaomi. Сейчас совокупное число всех гаджетов под управлением этой ОС составляет 350 миллионов экземпляров, а это на 70 миллионов больше, чем у конкурента.