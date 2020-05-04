Евнух из «Великолепного века» Селим Байрактар в реальной жизни носит бороду

04.05.2020, 15:09, Разное

Сыгравший роль евнуха в сериале «Великолепный век» актер Селим Байрактар стал известен после выхода проекта на экраны. Ныне он – популярный артист со званием секс-символа, которое получил благодаря эффектной внешности.

Селим Байрактар предстал в «Великолепном веке» в образе евнуха Сюмбюль-аги, который помогал Хюррем-султан противостоять всем дворцовым интригам. Экранное амплуа диктовало некие ограничения для артиста: ему нельзя было выглядеть привлекательно, но по завершению съемочного процесса он сумел возвратиться к привычному для себя образу. В реальной жизни Селим Байрактер носит бороду, набрал мышечную массу и, в целом, смотрится довольно брутально.

Турецкий артист признался, роль евнуха далась ему непросто. Рассуждая о том, почему именно его выбрали на эту роль, Селим Байрактар отметил, что он хорошо умеет выражать женские эмоции и неплохо исполняет танец живота. Ему пришлось заняться изучением истории Османской империи и узнать о процессе кастрации мужчин, которых готовили в евнухи.

Актер женат на Бихтер Байрактар, и они часто вместе посещают различные мероприятия. Знаменитость с юмором относится к славе секс-символа, для себя считая более важным получать интересные роли в кино. Интерес со стороны фанатов для Байрактара никогда не был приоритетом.