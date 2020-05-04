 

Евнух из «Великолепного века» Селим Байрактар в реальной жизни носит бороду

04.05.2020, 15:09, Разное

Сыгравший роль евнуха в сериале «Великолепный век» актер Селим Байрактар стал известен после выхода проекта на экраны. Ныне он – популярный артист со званием секс-символа, которое получил благодаря эффектной внешности.
Селим Байрактар предстал в «Великолепном веке» в образе евнуха Сюмбюль-аги, который помогал Хюррем-султан противостоять всем дворцовым интригам. Экранное амплуа диктовало некие ограничения для артиста: ему нельзя было выглядеть привлекательно, но по завершению съемочного процесса он сумел возвратиться к привычному для себя образу. В реальной жизни Селим Байрактер носит бороду, набрал мышечную массу и, в целом, смотрится довольно брутально.

Турецкий артист признался, роль евнуха далась ему непросто. Рассуждая о том, почему именно его выбрали на эту роль, Селим Байрактар отметил, что он хорошо умеет выражать женские эмоции и неплохо исполняет танец живота. Ему пришлось заняться изучением истории Османской империи и узнать о процессе кастрации мужчин, которых готовили в евнухи.

Актер женат на Бихтер Байрактар, и они часто вместе посещают различные мероприятия. Знаменитость с юмором относится к славе секс-символа, для себя считая более важным получать интересные роли в кино. Интерес со стороны фанатов для Байрактара никогда не был приоритетом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Владимир Путин прошел во второй тур президентских выборов на Украине – ИНТЕРСАКС

16.01 / Мнение: Это не революция, зто контрреволюция

30.04 / Под Москвой вандал повредил купол часовни

21.04 / Мнение: “Волга в огне”. Трейлер

01.04 / Мнение: По поводу публичной оферты

27.04 / Кайли Дженнер демонстрирует сексуальные варианты одежды для дома

31.03 / “Время истероидов”: Собчак удивила странными рассуждениями о коронавирусе

03.04 / Поэт Михаил Шабров вспомнил, как Илья Резник и Алла Пугачева отдавали ему выигрыш от карточных игр

27.03 / За нарушение карантина в России могут ввести штраф до 1 миллиона рублей

16.04 / Генеральное консульство КНР во Владивостоке не рекомендует своим гражданам совершать необдуманные попытки въезда в Китай через КПП Суйфэньхэ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска