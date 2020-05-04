 

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

04.05.2020, 15:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране в ближайшие дни начнется подготовка к снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

«Поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей, мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», – цитирует Зеленского пресс-служба.

Глава государства отметил, что стабильная ситуация с распространением инфекции и отсутствие критического числа больных объясняются своевременными карантинными мероприятиями.

С 11 мая возобновится работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного пользования, в которых будут четкие правила соблюдения санитарных норм. 

Также будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов и ослаблены ограничения по посещению парков, скверов и зон отдыха.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин на Украине продлят до 22 мая со смягчениями. 

До этого Шмыгать ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.



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