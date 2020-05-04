Митрополит Иона умер от коронавируса

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04.05.2020, 15:06, Разное

Почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня Иона (Юрий Карпухин) скончался в ночь на 4 мая в московской больнице. По предварительным данным, 78-летний священнослужитель умер от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Напомним, в 1992 году Юрий Карпухин стал почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. В 2013 году он был возведен в сан митрополита и назначен главой Астраханской метрополии. С 2016 года священнослужитель находился на пенсии по состоянии здоровья, передает РБК.



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