Митрополит Иона умер от коронавируса

04.05.2020, 15:06, Разное

Почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня Иона (Юрий Карпухин) скончался в ночь на 4 мая в московской больнице. По предварительным данным, 78-летний священнослужитель умер от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Напомним, в 1992 году Юрий Карпухин стал почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. В 2013 году он был возведен в сан митрополита и назначен главой Астраханской метрополии. С 2016 года священнослужитель находился на пенсии по состоянии здоровья, передает РБК.