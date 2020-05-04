Ветеран из Петербурга собрала в интернете больше 1 млн рублей на помощь врачам

04.05.2020, 14:56, Новости дня

Ветеран Великой Отечественной войны 98-летняя Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга собрала в интернете больше 1,2 миллиона рублей для врачей, которые заразились коронавирусной инфекцией. Сбор денег продолжается.

До 1942 года Зинаида Корнева работала учительницей, а во время войны была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. В свои 98 лет она передвигается лишь с помощью ходунков: год назад ветеран ВОВ перенесла тяжелую операцию после перелома шейки бедра, затем была еще одна операция – на сердце.

В конце апреля Корнева узнала об акции 100-летнего британского ветерана Тома Мура, который с помощью прогулок по саду собрал для британских врачей больше 32,7 миллиона фунтов стерлингов (более $40 млн). Сумма пожертвований продолжает расти.

Зинаида, которая очень переживала из-за ситуации с распространением коронавируса, загорелась идеей помочь врачам и 28 апреля запустила сбор средств.

Первые семь рассказов Зинаиды Корневой уже можно посмотреть на ее странице в ютубе.

Британский ветеран Том Мур организовал сбор средств для поддержки Национальной службы здравоохранения, чтобы отблагодарить за помощь в лечении рака и перелома шейки бедра, а также чтобы поддержать врачей в борьбе с коронавирусом. Изначально он планировал собрать 1000 фунтов стерлингов, пройдя 100 кругов на своем заднем дворе.

Ветеран объявил о начале кампании 6 апреля и хотел собрать средства до того, как ему исполнится 100 лет. Каждый день ветеран во дворе своего дома проходит примерно 25 метров с помощью ходунков.