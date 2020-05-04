Число больных коронавирусом в Таджикистане выросло до 128 человек, власти сообщили о 2 смертях

04.05.2020, 14:56, Новости дня

Министерство здравоохранения Таджикистана по состоянию на 3 мая подтвердило 128 случаев инфицирования коронавирусом в стране. Короткое сообщение об этом было озвучено в эфире государственного телевидения вечером 3 мая, более свежую статистику власти пока не сообщали.Таким образом, с момента официального объявления о том, что коронавирус в стране есть (это произошло 30 апреля) число заболевших, по официальной статистике, выросло в 8 раз.

В субботу, 2 мая, Минздрав сообщил, что в стране выявлено 76 заразившихся COVID-19, а также было заявлено о двух первых летальных случаях от этой инфекции, а в воскресенье было объявлено о более чем 50 случаях новых заражений. Также телевидение сообщило, что за прошедшие сутки было обследовано и отправлено по домам более 200 человек.

Власти долгое время отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него. В стране не закрывали школы и не отменяли массовые мероприятия – проводился даже национальный чемпионат по футболу, который был прерван лишь несколько дней назад. Но при этом в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года на территории Таджикистана в карантин было отправлено более 10 тысяч человек, граждан Таджикистана и иностранцев, а более 8 тысяч продолжают находиться в нем и сейчас. Смерти, типичные для больных с коронавирусом, власти объясняли другими причинами: пневмонией и свиным гриппом H1N1, а также сопутствующими заболеваниями.

Таджикистан объявил о первых 15 случаях заражения COVID-19 лишь накануне визита делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в страну. Всемирный банк рассмотрел три возможных сценария развития ситуации с эпидемией коронавируса в Таджикистане и прогнозирует, что количество инфицированных в стране будет варьироваться в диапазоне от 72 тысяч до 230 тысяч человек, а летальные исходы составят от 6,6 тысячи до 21 тысяч.