 

IT-эксперт с помощью смартфона «скопировал» изображения реальных объектов и перенес в Photoshop

04.05.2020, 14:53, Разное

Смартфон программиста Сирила Диана смог «перенести» фото настоящих объектов и вставить их в Photoshop. О такой технологии специалист пояснил в социальной сети Twitter.
Суть инновационной разработки заключается в «копировании» при помощи смартфона различных объектов окружающего мира с последующей вставкой в приложение Photoshop. Фотография в автоматическом режиме обрезается и переносится в графический редактор очищенной от лишних деталей фона, в виде готового к применению объекта. Выполнить подобную операцию можно довольно быстро.

По словам IT-эксперта, на данное время задержка не превышает 2,5 секунды для копирования и почти четыре секунды для вставки. Сирил Диан не намерен останавливаться на достигнутом и собирается ускорить процедуру благодаря определенным способам. В дальнейшем программист планирует презентовать иной прототип интерфейса. Новый проект эксперта опубликован на портале GitHub.

Ранее специалисты сопоставили качество кадров, сделанных на камеры смартфонов Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Проведенное исследование продемонстрировало умение гаджета американской корпорации выполнять лучшую детализацию изображения, более приятную цветопередачу и уменьшенное количество различных «шумов». Смартфон может появиться на рынке в конце мая нынешнего года по цене не дороже 400 долларов США.



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