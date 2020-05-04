«Боюсь, убьют»: Владимир Соловьев опасается за жизнь Ксении Собчак

04.05.2020, 14:53, Разное

Владимир Соловьев серьезно обеспокоен судьбой Ксении Собчак после того, как она занялась крабовым бизнесом. Телеведущий опасается, что его коллегу могут убить.

Как отметил знаменитость, общаясь в прямом Instagram эфире с Тиной Канделаки, Собчак просто не понимает, «во что ввязывается». Попытка светской львицы войти в крабовый бизнес, который Соловьев считает «гиперкриминальным», может быть чревата серьезными последствиями для нее. Хоть отношения между коллегами складываются не лучшим образом, телеведущий очень волнуется за супругу Константина Богомолова, больше всего опасаясь, что ее убьют.

Ранее по решению Южносахалинского городского суда арестованы сделки Собчак и ее партера по бизнесу Елены Соглаевой, связанных с покупкой частей в компаниях «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», доход которых исчисляется суммой свыше 23 млрд рублей. Данные предприятия фигурируют в уголовном деле российского бизнесмена, подозреваемого в убийстве и контрабанде.