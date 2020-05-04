Коронавирусом заразилась треть из 10 тысяч якутских вахтовиков. Рабочих вывозят в другие регионы

04.05.2020, 14:50, Новости дня

Минздрав России сообщил результаты тестов на коронавирус, которые ранее были взяты у 10 тысяч вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии. По официальным данным треть из них – положительные.

“На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тысяч человек. У около трети из них предварительно показан положительный результат”, – рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Позднее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что официально только 39 работников Чаяндинского месторождения заболели коронавирусной инфекцией.

“К сожалению, очень много разных выдвигается и озвучивается цифр, [что] многие тысячи и практически все там больны. На самом деле это далеко не так. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораторией Роспотребнадзора у нас всего 39”, – заявил Николаев на брифинге 3 мая.

По его словам, 23 заболевших вахтовиков уже находятся в больницах Якутии и ЯНАО, остальные с легким течением заболевания остались в поселках на месторождении. Глава региона также рассказал, что будет проводиться вторичное тестирование для более точных результатов по заболевшим.

“У многих вахтовиков нет симптомов”, – заметила со своей стороны Малинникова.

В понедельник было объявлено, что инфицированных вахтовиков будут эвакуировать в другие регионы.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что в регион собираются эвакуировать 199 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. У половины из них подтвержден коронавирус.

“У всех болезнь протекает бессимптомно. Эта группа будет доставлена бортом до Челябинска, после чего рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях”, – рассказали в пресс-службе главы региона.

Также вахтовиков из Якутии уже начали вывозить в Башкирию. К 4 мая в республику перевезли 400 человек. Всех прибывших поместили в обсервацию 21 день. Глава региона Радий Хабиров пообещал вахтовикам создать “нормальные” условия содержания, под охраной.

По предварительным подсчетам, на Чаяндинском месторождении находилось до 1800 жителей Башкирии.

Вывозить рабочих из опасного региона, где зафиксировали вспышку коронавируса, власти стали только после того, как несколько сотен вахтовиков устроили несанкционированный митинг из-за плохих условий содержания в поселке, закрытом на карантин. Бастующие вахтовики перекрыли дорогу в регионе и несколько дней жгли покрышки, пока власти не пообещали их эвакуировать. Они жаловались на скученность, на плохую еду в местной столовой (катализатором возмущения стал заплесневелый хлеб, который выдали рабочим), а также то, что заразившиеся и еще здоровые продолжают жить в одних помещениях.

В то же время Малинникова заявила 4 апреля, что в вахтовом поселке на Чаяндинском месторождения уже имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов, а “на месте проводятся все противоэпидемические мероприятия”.