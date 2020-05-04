 

С 11 мая в Украине частично смягчат карантин: откроют парки, музеи и террасы ресторанов

04.05.2020, 14:50, Новости дня

Карантин, который был введен в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения, объявил 4 мая премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

“Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, — пояснил он. Однако уже с 11 мая в Украине начнутся первые ослабление ограничений:

откроют парки, скверы, зоны отдыха,
откроют салоны красоты, парикмахерские,
будут открыты летние площадки отдельных кафе и ресторанов.
будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, фуд-кортов, кинотеатров и детских зон в торгово-развлекательных центрах.
возобновят работу музеи, библиотеки. 

То, что карантин в Украине будут постепенно снимать, в интервью Настоящему Времени также подтвердил главный санитарный врач страны: 

Кабинет министров ввел на всей территории Украины 25 марта режим чрезвычайной ситуации. С этого момента в стране открыты только магазины, где можно купить продукты, а также аптеки и банки. Развлекательный сектор, рестораны и многие компании сектора услуг закрыты, проезд в транспорте во многих регионах разрешен только по пропускам. Также Украина закрыла границы для въезда. 

Украинские предприниматели при этом в последние дни неоднократно требовали смягчить карантин, указывая на тяжелую экономическую ситуацию в стране: 

Коронавирусом в Украине за время эпидемии заболели более 12 тысяч человек, умерли более 300. 



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