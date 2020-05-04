Украина продлевает карантин до 22 мая

04.05.2020, 14:50, Новости дня

Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», – сказал Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в понедельник.

При этом премьер-министр Украины сообщил, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.

По словам Дениса Шмыгаля, это позволит органам местного самоуправления контролировать эпидемиологическую ситуацию.

С 11 мая также планируются послабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских при сохранении некоторых условий контроля.

Также будет разрешено торговать некоторым магазинам непродовольственных товаров, которые не находятся в торгово-развлекательных центрах, и центрам оказания бытовых услуг.