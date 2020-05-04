 

Выставка Expo 2020 в Дубае переносится на год из-за коронавируса

04.05.2020, 14:50, Новости дня

ДУБАЙ – Всемирная выставка Expo 2020, которую планировалось провести в Дубае, вероятно, будет официально отложена на один год по решению уполномоченного органа, после того как за перенос проголосовали более двух третей государств-членов. Об этом сообщило Международное бюро выставок (МБВ) в понедельник.

Выставки Expo являются крупными мероприятиями в сфере культуры и бизнеса, которые проводятся каждые пять лет в разных городах. Решение о месте проведения выставок принимается МБВ, которое базируется в Париже

В марте Объединенные Арабские Эмираты предложили перенести выставку 2020 года на один год, после того как страны-участницы попросили отложить ее в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении МБВ говорится, что требуемое согласие двух третей из 170 стран на перенос выставки было получено, и теперь это решение подготовлено к окончательному одобрению.

В заявлении, опубликованном оргкомитетом Expo 2020 Dubai, со ссылкой на генерального секретаря МБВ Димитрия Керкенцеса говорится, что МБВ официально одобрит перенос 29 мая.

Ожидается, что теперь выставка в Дубае пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, то есть примерно на год позже, чем изначально планировалось.



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