 

Попова рассказала, когда проявляется результат нарушения карантина

04.05.2020, 14:48, Новости дня

Результат нарушения карантинного режима в российских регионах виден через неделю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Любое нарушение, оно, как мы видим в некоторых субъектах, – да, мы нарушили, мы свободные, вольные люди, – результат (виден через) семь-восемь дней, он очевиден», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, этот результат «очень тяжелый, для кого-то крайне печальный, потому что люди начинают болеть, и болеть тяжело», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти 11 мая получат показатели динамики распространения коронавируса, после чего решат вопрос о необходимости снятия ограничительных мер.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.



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