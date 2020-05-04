Умер автор хитов группы «Ласковый май»

04.05.2020, 14:48, Новости дня

Композитор и автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер от инсульта после продолжительной болезни, сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года – музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», – написал Разин в Instagram.

По его словам, Бойко написал для группы около 25 песен, в том числе «Гадкий утенок». Песни, созданные Бойко, пели Андрей Разин, Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая».

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Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 3 Май 2020 в 2:35 PDT

Владимир Бойко работал художественным руководителем и композитором группы с 1989 года. Он также создал группы «Белые розы», «Стайер» и «Бархатный сезон».

Ранее Разин сообщил о смерти автора шлягеров группы «Ласковый май» Аллы Гольцевой.