 

Китай скрывал данные о новом коронавирусе, чтобы запастись средствами защиты и медикаментами – СМИ

04.05.2020, 14:30, Новости дня

Должностные лица США считают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами, сообщило 4 марта Associated Press со ссылкой на данные разведки.

В отчете министерства внутренней безопасности США от 1 мая, который оказался в распоряжении агентства, сказано, что в начале января китайские лидеры намеренно скрыли от других стран и организаций серьезность пандемии.

Власти КНР, как отметили авторы доклада, весь январь не предоставляли Всемирной организации здравоохранения реальные данные о заразности коронавируса, одновременно наращивая импорт медицинской продукции (в первую очередь масок, хирургических халатов и перчаток) и снижая ее экспорт.

По данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая с вероятностью 95% вышли за пределы нормы. 

2 мая британское издание Daily Telegraph опубликовало доклад сообщества разведок США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии (альянс известен как Five Eyes). В нем среди прочего говорится, что власти Китая узнали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку как минимум на месяц раньше, чем уведомили мировое сообщество – в декабре 2019 года (официально это было признано только 20 января 2020 года). Пекин, сказано в отчете, также запрещал ученым исследовать новое заболевание, запугивал и преследовал тех, кто осмеливался о нем говорить.

Associated Press предположило, что многие ошибки китайского правительства были связаны с бюрократией и жестким контролем за информацией. Нет доказательств, что это был намеренный заговор с целью скупки мировых запасов медикаментов, отметило агентство. 

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,7 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились. 

США обвиняют Китай в том, что он вовремя не проинформировал мировое сообщество об угрозе распространения коронавируса. Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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