В Раду сегодня прошли бы четыре партии, “Голос” остался бы за бортом – соцопрос

04.05.2020, 14:30, Новости дня

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политические партии. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Примерно четверть избирателей еще не определились со своим выбором. Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, а именно эти показатели являются наиболее близкими к возможным результатам выборов, то результаты следующие:

32,6% – “Слуга народа”;

15,8% – “Оппозиционная платформа – За жизнь”;

15,2% – “Европейская Солидарность”;

12% – “Батьківщина”.

Еще 3,6% респондентов отдали бы свои голоса за “Партию Шария”, 3,5% – за “Голос”, 3,4% – за партию “Сила и честь”. Остальные политсилы, согласно данным опроса, набирают меньше 3%.

Таким образом, партия “Голос”, набравшая по итогам выборов 21 июля 2019 года 5,82% голосов, не прошла бы в Раду.

Рейтинг всех парламентских партий, кроме “Слуги народа”, сегодня превышает их показатель на прошлогодних выборах.

Опрос проводился 17–25 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, репрезентативной для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Территории, которые временно не контролируются властью Украины, из выборки исключены. В ходе опроса проведено 4024 интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.