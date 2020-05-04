 

Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

04.05.2020, 14:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.

«У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок – конец августа», – цитирует БелТА Лукашенко. 

Что касается предстоящих президентских выборов в Молдове, Лукашенко отметил, что Игорь Додон получает все большую поддержку молдавского народа. 

Президент заверил, что Белоруссия готова, как и прежде, активно развивать сотрудничество с Молдовой. 

Ранее Лукашенко сообщил, что в ближайшие пять лет в стране может появиться новая конституция.



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