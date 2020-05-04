 

Коронавирусом за сутки заразились 784 жителя Белоруссии

04.05.2020, 14:30, Разное

По состоянию на 4 мая на территории Белоруссии скончались от коронавируса нового типа 103 человека, а прирост числа заболевших за сутки составил 784. Такой информацией поделились сотрудники местного Минздрава.
В ведомстве отметили, что все умершие страдали также и несколькими хроническими недомоганиями. Согласно имеющимся данным, на понедельник, 4 мая, в Белоруссии удалось зарегистрировать 17,4 тысячи человек, у которых тест на коронавирус нового вида продемонстрировал положительный результат, суточный прирост составил 784 пациента.

На первый день недели вылечились и отправились домой больше 3,2 тысяч человек с ранее установленным диагнозом Covid-19. В стране на текущий момент провели около 211,3 тысячи тестов на наличие инфекции, количество подтвержденных эпизодов составило 8,2% от общей численности выполненных исследований.



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