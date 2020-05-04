Кагоцел: противозачаточное под видом противовирусного?

04.05.2020, 14:23, Разное

Демографическая таблетка

Китай и Бразилия образца 1970-го года не могли допустить дальнейшего роста численности населения, которое и без того было нечем кормить, поэтому изобретение препарата, нарушающего сперматогенез, казалось отличным решением проблемы. Тот факт, что у каждого пятого из принимавших госсипол развивалось необратимое бесплодие, поначалу никого особо не смущал. Просто в инструкцию внесли пункт о том, что принимать его рекомендуется лишь после того, как мужчина произвел на свет запланированное потомство. Тем не менее до применения препарата в США и Европе дело так и не дошло. В 1998 году экспертная комиссия Всемирной организации здравоохранения по проблемам мужской фертильности приняла решение о запрете госсипола, потому что вреда от его приема оказалось больше, чем пользы. Ведь что такое госсипол? Один из пигментов хлопчатника, относящегося к классу полифенолов, который сам по себе достаточно токсичен.

Уровень небезопасности

Препарат может вызывать гипокалиемию – снижение уровня калия в крови, приводя к общей и мышечной слабости и нарушениям сердечной деятельности. Конечно, дефицит калия можно восполнить с помощью содержащих его лекарств – панангина или аспаркама. Их обычно назначают, чтобы компенсировать потерю этого минерала при приеме мочегонных средств (диуретиков), выводящих его из организма. А вот способность госсипола вызывать необратимое бесплодие намного серьезнее негативных эффектов гипокалиемии.

В качестве контрацептива он предназначался для мужчин, которые уже обзавелись потомством. А как противовирусное средство на сегодняшний день изготовителями препарата он рекомендуется не только взрослым, но и детям, начиная с трех лет. В том числе – мальчикам, каждый пятый из которых в результате приема препарата рискует заработать необратимые нарушения сперматогенеза. У 45% современных мужчин этот процесс балансирует на грани нормы и патологии, а 9% полностью бесплодны.

А ведь после без малого 20 лет повсеместного применения «инновационного нанопрепарата» для профилактики герпеса, гриппа, ОРВИ, а теперь уже и коронавирусной инфекции эти 9% грозят превратиться в куда больший показатель в ближайшем будущем, когда подросшие мальчики захотят обзавестись собственными семьями.

Иммунная индукция

Так ли уж хороши противовирусные свойства препарата, чтобы можно было пренебречь репродуктивными рисками? Кагоцел относится к так называемым индукторам интерферонов – белков, которые блокируют воспроизведение вирусов. Но делают они это не целенаправленно, как антитела, «заточенные» против определенного возбудителя. И не как лекарства вроде ацикловира, который уничтожает конкретно вирус герпеса, или осельтамивира, уничтожающего вирус гриппа. У интерферонов нет такой спецификации, они бьют из пушки по воробьям, то есть по всем вирусам сразу, но ни по одному не попадают прицельно.

Да и начать прием кагоцела нужно успеть до 4-го дня заболевания, иначе эффект будет не таким заметным. Получается, что ради повышения неспецифического иммунитета, который а) можно укрепить зарядкой перед открытой форточкой и обливанием холодной водой и б) от вируса на сто и даже на пятьдесят процентов не защищает, мы готовы пожертвовать репродуктивным здоровьем нации.

Коротко и ясно комментирует ситуацию с кагоцелом и подобными ему средствами главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников: «Все средства от «Арбидола» до «Кагоцела» – двойной удар по почкам. Бред это, обман. Единственное хорошее средство против простуды – крепкий иммунитет. Не смотрите рекламу: вас разводят и обманывают».

Клубок противоречий

«Но позвольте, – возражают сторонники лечения кагоцелом, – риск бесплодия и возможные токсические эффекты несет в себе госсипол в свободном виде. А в нашем нанопрепарате он соединен с сополимером – карбоксиметилцеллюлозой. В результате получается довольно крупная молекула, неспособная проникать через ограничительные барьеры организма в головной мозг и ткань яичек, а значит, отравлять первый и нарушать образование сперматозоидов во вторых».

Все это верно, но ведь связь госсипола с сополимером может разрушаться под действием ферментов желудочно-кишечного тракта и ряда других факторов. И тогда, если верить предупреждению ВОЗ, вред начинает преобладать над пользой.

Многоцентровые рандомизированные исследования эффективности и безопасности препарата в соответствии с международными стандартами не проводились. Даже тот факт, что кагоцел преподносят как «нанопрепарат», уже выглядит антинаучно – «нано» означает наимельчайший размер, а речь идет о довольно крупном полимере с высокой молекулярной массой.