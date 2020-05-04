 

Кагоцел: противозачаточное под видом противовирусного?

04.05.2020, 14:23, Разное

Демографическая таблетка

Китай и Бразилия образца 1970-го года не могли допустить дальнейшего роста численности населения, которое и без того было нечем кормить, поэтому изобретение препарата, нарушающего сперматогенез, казалось  отличным решением проблемы. Тот факт, что у каждого пятого из принимавших госсипол развивалось необратимое бесплодие, поначалу никого особо не смущал. Просто в инструкцию внесли пункт о том, что принимать его рекомендуется лишь после того, как мужчина произвел на свет запланированное потомство. Тем не менее до применения препарата в США и Европе дело так и не дошло. В 1998 году экспертная комиссия Всемирной организации здравоохранения по проблемам мужской фертильности приняла решение о запрете госсипола, потому что вреда от его приема оказалось больше, чем пользы. Ведь что такое госсипол? Один из пигментов хлопчатника, относящегося к классу полифенолов, который сам по себе достаточно токсичен.

 

Уровень небезопасности

Препарат может вызывать гипокалиемию – снижение уровня калия в крови, приводя к общей и мышечной слабости и нарушениям сердечной деятельности. Конечно, дефицит калия можно восполнить с помощью содержащих его лекарств – панангина или аспаркама. Их обычно назначают, чтобы компенсировать потерю этого минерала при приеме мочегонных средств (диуретиков), выводящих его из организма. А вот способность госсипола вызывать необратимое бесплодие намного серьезнее негативных эффектов гипокалиемии.

В качестве контрацептива он предназначался для мужчин, которые уже обзавелись потомством. А как противовирусное средство на сегодняшний день изготовителями препарата он рекомендуется не только взрослым, но и детям, начиная с трех лет. В том числе – мальчикам, каждый пятый из которых в результате приема препарата рискует заработать необратимые нарушения сперматогенеза. У 45% современных мужчин этот процесс балансирует на грани нормы и патологии, а 9% полностью бесплодны. 

А ведь после без малого 20 лет повсеместного применения «инновационного нанопрепарата» для профилактики герпеса, гриппа, ОРВИ, а теперь уже и коронавирусной инфекции эти 9% грозят превратиться в куда больший показатель в ближайшем будущем, когда подросшие мальчики захотят обзавестись собственными семьями. 

 

Иммунная индукция

Так ли уж хороши противовирусные свойства препарата, чтобы можно было пренебречь репродуктивными рисками? Кагоцел относится к так называемым индукторам интерферонов – белков, которые блокируют воспроизведение вирусов. Но делают они это не целенаправленно, как антитела, «заточенные» против определенного возбудителя. И не как лекарства вроде ацикловира, который уничтожает конкретно вирус герпеса, или осельтамивира, уничтожающего вирус гриппа. У интерферонов нет такой спецификации, они бьют из пушки по воробьям, то есть по всем вирусам сразу, но ни по одному не попадают прицельно. 

Да и начать прием кагоцела нужно успеть до 4-го дня заболевания, иначе эффект будет не таким заметным. Получается, что ради повышения неспецифического иммунитета, который а) можно укрепить зарядкой перед открытой форточкой и обливанием холодной водой и б) от вируса на сто и даже на пятьдесят процентов не защищает, мы готовы пожертвовать репродуктивным здоровьем нации. 

Коротко и ясно комментирует ситуацию с кагоцелом и подобными ему средствами главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников: «Все средства от «Арбидола» до «Кагоцела» – двойной удар по почкам. Бред это, обман. Единственное хорошее средство против простуды – крепкий иммунитет. Не смотрите рекламу: вас разводят и обманывают».

 

Клубок противоречий

«Но позвольте, – возражают сторонники лечения кагоцелом, – риск бесплодия и возможные токсические эффекты несет в себе госсипол в свободном виде. А в нашем нанопрепарате он соединен с сополимером – карбоксиметилцеллюлозой. В результате получается довольно крупная молекула, неспособная проникать через ограничительные барьеры организма в головной мозг и ткань яичек, а значит, отравлять первый и нарушать образование сперматозоидов во вторых». 

Все это верно, но ведь связь госсипола с сополимером может разрушаться под действием ферментов желудочно-кишечного тракта и ряда других факторов. И тогда, если верить предупреждению ВОЗ, вред начинает преобладать над пользой. 

Многоцентровые рандомизированные исследования эффективности и безопасности препарата в соответствии с международными стандартами не проводились. Даже тот факт, что кагоцел  преподносят как «нанопрепарат», уже выглядит антинаучно – «нано» означает наимельчайший размер, а речь идет о довольно крупном полимере с высокой молекулярной массой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / В России пандемия коронавируса может привести к вспышке ВИЧ

26.04 / Увлажняющие средства не предупреждают развитие экземы у детей

17.04 / Мнение: Больше страха

02.05 / Мнение: Фонд Сороса оплатил удаление официальных аккаунтов News Front в Facebook

11.04 / Apple и Google приступили к созданию технологии отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

23.04 / Азиатский урок

03.04 / Флагман Xiaomi Mi 10 5G стал дешевле до начала продаж на 150 евро

17.04 / Исследование: рентгенограмма грудной клетки при COVID-19 чаще оказывается «чистой»

04.05 / Как приливы в менопаузе влияют на память

27.04 / Мнение: Как Родина встречает россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска