6 мая Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

04.05.2020, 14:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее, передает ТАСС.

28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

Ранее режим самоизоляции был продлен до 11 мая. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, если россияне будут плохо соблюдать его на майские праздники, самоизоляция будет продлена до июня. По ее словам, темп прироста заболеваемости коронавирусом снижается, однако говорить о снятии органически пока рано.