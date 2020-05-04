Экс-депутат Рады признал, что его группа стреляла по милиционерам на Майдане

04.05.2020, 14:20, Новости дня

Экс- депутат украинской Рады Владимир Парасюк признался, что его группа стреляла по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом он сообщил в программе на украинском телевидении, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам Парасюка, оружие передавалось из рук в руки, чтобы нести ответственность всем вместе, а огонь якобы открыли в ответ на стрельбу со стороны правоохранительных органов.

Но по версии прокуратуры, именно участники группы Парасюка стала зачинщиками перестрелки, которая спровоцировала последующие события на Майдане.

Сам Владимир Парасюк утверждает, что многих из участников тех событий на Майдане в феврале 2014 года уже нет в живых – они погибли в начатой Киевом 20 апреля 2014 года антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Жертвами АТО, по данным ООН, стали почти 13 тысяч человек.