Шахматисты Непомнящий и Грищук финансово помогут госпиталям и бездомным

04.05.2020, 14:20, Новости дня

С 12 по 14 мая состоится благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная — России", целью которого будет поддержка борьбы против коронавируса. Российские шахматисты рассказали, куда направят вырученные деньги.

Гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что весь выигрыш он переведет госпиталям Брянской области. "Я взаимодействую с правительством области, которое уже предоставило информацию по госпиталям. Стараемся помочь максимально", — приводит слова Непомнящего ТАСС.

Другой россиянин Александр Грищук пустит заработок с турнира в немного иное русло — он пожертвует деньги фонду по помощи бездомным Москвы, представителем которой он и является: "Как только мне поступило предложение, я согласился сразу же. Помогу бездомным, переведя средства благотворительной организации по поддержке этих людей".

Помимо Непомнящего и Грищука в турнире примут участие Владимир Крамник, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Александр Рязанцев, Эрнесто Инаркиев и Сергей Карякин. Идея соревнований заключается в финансовой помощи тех регионов, откуда шахматисты родом.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что Карякин — уроженец Крыма по итогам турнира окажет поддержку одной из больниц полуострова.