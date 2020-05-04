 

Шахматисты Непомнящий и Грищук финансово помогут госпиталям и бездомным

04.05.2020, 14:20, Новости дня

С 12 по 14 мая состоится благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная — России", целью которого будет поддержка борьбы против коронавируса. Российские шахматисты рассказали, куда направят вырученные деньги.

Гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что весь выигрыш он переведет госпиталям Брянской области. "Я взаимодействую с правительством области, которое уже предоставило информацию по госпиталям. Стараемся помочь максимально", — приводит слова Непомнящего ТАСС.

Другой россиянин Александр Грищук пустит заработок с турнира в немного иное русло — он пожертвует деньги фонду по помощи бездомным Москвы, представителем которой он и является: "Как только мне поступило предложение, я согласился сразу же. Помогу бездомным, переведя средства благотворительной организации по поддержке этих людей".

Помимо Непомнящего и Грищука в турнире примут участие Владимир Крамник, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Александр Рязанцев, Эрнесто Инаркиев и Сергей Карякин. Идея соревнований заключается в финансовой помощи тех регионов, откуда шахматисты родом.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что Карякин — уроженец Крыма по итогам турнира окажет поддержку одной из больниц полуострова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / На Москву “упадет кирпич”

08.04 / Стресс негативно влияет на способность к планированию

09.04 / Нью-Йорк переживает трагический опыт Италии, но в пугающих масштабах

30.03 / Автономия российских вузов будет расширена

11.04 / Кремль: потепления между Москвой и Вашингтоном нет, в США господствует русофобия

31.03 / В Массачусетсе 11 ветеранов скончались от коронавируса

09.04 / Помпео – о выводах ОЗХО относительно применения химоружия в Сирии

30.04 / Работу волонтеров-медиков в условиях угрозы COVID-19 сравнили с трудом фронтовых врачей

09.04 / Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

27.04 / Хафтар объявил себя правителем Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска