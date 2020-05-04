Опубликовано изображение великолепной спиральной галактики со вспышками сверхновых

04.05.2020, 14:09, Разное

На сайте космического телескопа «Хаббл», отметившего недавно 30-летие, были опубликованы очередные высококачественные изображения из некоторых уголков Вселенной. К примеру, исследователей очень заинтересовал объект NGC 3583.

Речь идёт о спиральной галактике с перемычкой, находящейся в созвездии Большой Медведицы на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли. Кроме того, этот объект интересен тем, что здесь за короткой промежуток времени было выявлено сразу две вспышки сверхновых: первое событие зафиксировано в 1975 году, второе – ровно через 40 лет.

Напомним, вспышкой сверхновой называют явление, в результате которого звезда становится значительно ярче, что приводит к значительному выбросу массы вещества из внешней оболочки светила в межзвёздное пространство. На опубликованном снимке можно четко увидеть структуру NGC 3583, например, центральные районы и массивный спиральный рукав.